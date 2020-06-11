Украинцев возмутил знак России на Донбассе. Фото
В сети показали очередное доказательство "ползучей аннексии" РФ на Донбассе – на КПВВ "Оленевка" оккупанты поставили со своей стороны знак с надписью "Россия".
Об этом в Facebook написал экс-заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Стокоз. Он также опубликовал соответствующее фото, которое ему прислали друзья из Донецкой области.
"Это не между Украиной и Россией. Это дировский КПВВ "Оленевка", с нашей стороны переход Новотроицкое. Установили в последние дни. Ползучая аннексия продолжается", – подчеркнул автор поста.
В комментариях под фото люди выразили свое возмущение не только наглостью врага, но и позицией украинских властей, которые никак не "пресекают" подобные провокации.
"Залп из пушек и проблема решена", "Просто перестали стрелять", "Трудно в это поверить, но факт – упрямая вещь", "Какой мы терпеливый народ, когда то терпение лопнет", "Хорошая мишень", "Слов нет, одни эмоции", "Опять молчим? Или для этого и перемирье?", "Закрыть КПВВ, до решения туземцами вопроса", "Фото направить в ОБСЕ и ООН, чтобы не было сомнений относительно намерений мокшанцев", "Не трогать – это провокация! Люди думают иначе, много людей! Нужно привыкнуть, что эту проблему не решить в ближайшее время... Все эти "подорвать", "закрыть", "не пускать!" – ерунда, пусть дурачатся их командьоры, которые по очереди регулярно отходят в мир по приказу пуйла, а нам свое делать", – делятся мыслями украинцы.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский Луганск, оккупированный русскими войсками и боевиками "ЛНР", превращается в город-призрак вроде Припяти. В нем разрушаются больницы и магазины, из дворов не вывозят мусор, а общественный транспорт превращается в руины.