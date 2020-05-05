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6 мая • обновлено в 07:00
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Украинцев тронули фото медиков из эпицентра COVID-19 на Закарпатье

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В сети показали жесткие реалии повседневной борьбы с коронавирусом и не только медиков Закарпатской областной клинической инфекционной больницы.

Фотографии в черно-белых цветах опубликовал на своей странице в Facebook журналист Сергей Худак (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я заглянул туда, куда лучше не попадать. Туда, где врачи все сделают, чтобы вы там не задержались. Туда, где напряжение, несмотря на медицинский юмор, чувствуется просто в воздухе. Не устаю говорить им "Спасибо", – написал он.

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

В комментариях под его постом много подписчиков так и сделали: поблагодарили медиков за работу и выдержку.

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

"Какой-то образ ангелов...", "Там очень сильные врачи. Уважение им и благодарность. Фотографии – непревзойденные!", "Пересмотрела и ассоциация с ликвидаторами ЧАЭС возникла. Мощно. Пронзительно", "Дай Бог всем нам быть здоровыми и здравомыслящими. А настоящим медикам – уважение и низкий поклон", "Спасибо коллективу за профессионализм, чуткость к пациентам и их поддержку!", "Будто это не наша реальность. Документальный фильм когда-то, о чем-то... и жутко становится, что это теперь и с нами", "Каждый день за них молится много людей. Пусть Бог их оберегает и ведет в лечении больных. Низкий поклон", – делятся впечатлениями украинцы.

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Медики Закарпатской инфекционной областной больницы

Facebook/Serhiy Hudak

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Serhiy Hudak

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Serhiy Hudak

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Serhiy Hudak

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вызвала ажиотаж подборка фотографий медиков Буковины, где больше всего в Украине бушует эпидемия коронавируса.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
фотографии медики
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    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

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