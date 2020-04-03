Украинцев, прилетевших с Бали до полного закрытия границ из-за вспышки коронавируса, отпустили с обсервации. Для них, и всех граждан что прибыли в страну до 31 марта, МОЗ создало особые условия, позволяющие не находиться на обсервации 14 дней.
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Собственные источники передали OBOZREVATEL копию документа, подписанного главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. В нем говорится, что всех прибывших в Украину до 31 марта можно отпустить на самоизоляцию, при условии, что ПЦР-тесты покажут отрицательный результат. При этом, тесты нужно проводить не ранее третьего дня после начала обсервации. Украинцам, что находились в отелях "Пуща Конгресс" и "Казацкий" тесты сделали 1 апреля, то есть, как раз на третий день. Отметим, что всем, кто прилетает после этой даты необходимо находиться на обсервации строго 14 дней.
Постановление Виктора Ляшко
Также там указано, что сейчас всех этих людей отпускают на самоизоляцию, согласие на которую они подписали днем 3 апреля. Длиться самоизоляция должна в течение 14 дней с момента пересечения государственной границы.
Около 01:10, 4 апреля, в чате украинцев, что находятся на обсервации в "Казацком" начали всех будить – мол, собирайтесь и постепенно спускайтесь вниз. Там уже стоял транспорт, который довезет их домой.
Транспорт, на котором они уедут домой
Как писал OBOZREVATEL:
В аэропорт "Борисполь" около 02:20 30 марта прилетели два самолета с гражданами Украины из Дохи (Катар), которых обязали отправиться на обсервацию.
Часть пассажиров поместили на обсервацию в отель "Казацький" в самом центре Киева. Большинство же прилетевших отказались от принудительного карантина.
Как рассказала OBOZREVATEL одна из пассажирок, им угрожали уголовной ответственностью.
Отель "Казацкий" опечатали, и туристов завели через черный ход. Прибывшие показали первые кадры из отеля – из кранов течет ржавая вода и нельзя приносить свою еду.
После пассажирам пошли на уступки: предложили бесплатное проживание в "Пуще Конгресс" и возможность уехать на обсервацию в родные области.
Вечером, 30 марта, министр Владислав Криклий снова приехал к туристам и сообщил, что обсервация может закончиться уже к 1 апреля.
Также OBOZREVATEL удалось узнать, как проходит обсервация в "Казацком": поселившиеся в нем нарушали правила, пили и чуть ли не взбунтовались еще раз.
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