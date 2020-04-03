Украинцев, прилетевших с Бали до полного закрытия границ из-за вспышки коронавируса, отпустили с обсервации. Для них, и всех граждан что прибыли в страну до 31 марта, МОЗ создало особые условия, позволяющие не находиться на обсервации 14 дней.

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Собственные источники передали OBOZREVATEL копию документа, подписанного главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. В нем говорится, что всех прибывших в Украину до 31 марта можно отпустить на самоизоляцию, при условии, что ПЦР-тесты покажут отрицательный результат. При этом, тесты нужно проводить не ранее третьего дня после начала обсервации. Украинцам, что находились в отелях "Пуща Конгресс" и "Казацкий" тесты сделали 1 апреля, то есть, как раз на третий день. Отметим, что всем, кто прилетает после этой даты необходимо находиться на обсервации строго 14 дней.

Постановление Виктора Ляшко

Также там указано, что сейчас всех этих людей отпускают на самоизоляцию, согласие на которую они подписали днем 3 апреля. Длиться самоизоляция должна в течение 14 дней с момента пересечения государственной границы.

Около 01:10, 4 апреля, в чате украинцев, что находятся на обсервации в "Казацком" начали всех будить – мол, собирайтесь и постепенно спускайтесь вниз. Там уже стоял транспорт, который довезет их домой.

Транспорт, на котором они уедут домой

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