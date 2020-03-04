Главная Новости
4 марта • обновлено в 12:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украинцев разозлили условия содержания больного коронавирусом в Черновцах. Фото

3.2т
Читать материал на украинском

Украинцев возмутила обстановка в Черновицкой областной клинической больнице, куда доставили зараженного новым коронавирусом COVID-19 мужчину.

Снимки УНН разошлись по сети и спровоцировали бурное обсуждения. На фото видно, что в медицинском учреждении отсутствуют боксы для больных.

"Мда... Не знаю даже что и сказать. Медсестра тоже будет потом в карантине вместе с пациентом? Это что такие "боксы" для изолирования? Если что, это инфекционка в Черновцах. Что простите?" – написала Галина Цегельник в Twitter.

"А потом она пойдет делать уколы другим пациентам", "а еще домой к семье, а еще, к тому же, домой ехать маршруткой или чем там...", возмутились украинцы.

Украинцев разозлили условия содержания больного коронавирусом
Украинцев разозлили условия содержания больного коронавирусом

УНН

Украинцев разозлили условия содержания больного коронавирусом

УНН

Украинцев разозлили условия содержания больного коронавирусом

УНН

Украинцев разозлили условия содержания больного коронавирусом

УНН

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчина из Черновцов, который стал первым подтвержденным инфицированным новым коронавирусом COVID-19 в Украине, пошел на поправку.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
16
6
Смешно
1
Интересно
14
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Обоих комнями закидать!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Уркаина - цэ Эвропа))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Деревянные ПАЛАТЫ ...Карл !!!!Путин ,прекрати!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новости общества

Топ-публикации