Украинцев разозлили условия содержания больного коронавирусом в Черновцах. Фото

Украинцев возмутила обстановка в Черновицкой областной клинической больнице, куда доставили зараженного новым коронавирусом COVID-19 мужчину.

Снимки УНН разошлись по сети и спровоцировали бурное обсуждения. На фото видно, что в медицинском учреждении отсутствуют боксы для больных.

"Мда... Не знаю даже что и сказать. Медсестра тоже будет потом в карантине вместе с пациентом? Это что такие "боксы" для изолирования? Если что, это инфекционка в Черновцах. Что простите?" – написала Галина Цегельник в Twitter.

"А потом она пойдет делать уколы другим пациентам", "а еще домой к семье, а еще, к тому же, домой ехать маршруткой или чем там...", возмутились украинцы.

УНН

УНН

УНН

УНН

Мда... Не знаю даже что и сказать. Медсестра тоже будет потом в карантине вместе с пациентом? Это что такие "боксы" для изолирования???Если что это инфекционка в Черновцах. ЧТО простите? pic.twitter.com/XSu7PdVCB6 — Галина Цегельник (@TSgdalinka) March 3, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчина из Черновцов, который стал первым подтвержденным инфицированным новым коронавирусом COVID-19 в Украине, пошел на поправку.

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