Украинцев разделили на три группы по срочности вакцинации от COVID-19

В Министерстве здравоохранения Украины выделили три группы украинцев, которые необходимо вакцинировать от коронавирусной болезни (COVID-19).

Как рассказал в интервью LIGA.net и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, в эти группы входят 20 млн человек.

Группа 1:

Медработники, включая тех, которые работают в стационарах, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19;

Военнослужащие ВСУ, которые участвуют в операции Объединенных сил;

Работники социальной сферы;

Лица, находящиеся в спецучреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.);

Персонал спецучреждений (интернатов, домов ребенка, домов престарелых и т.д.).

Эта группа будет вакцинироваться при крайне низком доступе к вакцинам, когда их количество в Украине будет не более 10% от общего количества населения.

Группа 2:

Люди в группе медицинского риска (больные от 60 лет);

Работники учреждений образования, включая персонал дошкольных, средних, средне-технических и высших учебных заведений;

Работники структур, обеспечивающих безопасность государства, включая ГСЧС, Нацполицию, Нацгвардию, СБУ, МИД, МВД;

Люди с мест лишения свободы и следственных изоляторов;

Персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.

Эта группа будет вакцинироваться при низком доступе к вакцинам, когда их количество будет с 11% до 20% от населения.

Группа 3:

Люди в группе медриска (больные от 18 до 59 лет);

Другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют более высокий риск заболевания коронавирусной болезни COVID-19, не вошедшие в перечень выше.

Эта группа будет вакцинироваться при умеренной доступности вакцин, когда их количество будет 21-50% от всего населения.

По словам Кузина, если какая-то высшая по рейтингу группа будет отказываться, например, медики, то вакцина пойдет следующим по уровням группам.

Как сообщал OBOZREVATEL: