Украинцев разделили на три группы по срочности вакцинации от COVID-19

Мирослав Семенюк Общество 16:50, 7.12.2020

В Министерстве здравоохранения Украины выделили три группы украинцев, которые необходимо вакцинировать от коронавирусной болезни (COVID-19).

Как рассказал в интервью LIGA.net и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, в эти группы входят 20 млн человек.

Группа 1:

  • Медработники, включая тех, которые работают в стационарах, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19;

  • Военнослужащие ВСУ, которые участвуют в операции Объединенных сил;

  • Работники социальной сферы;

  • Лица, находящиеся в спецучреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.);

  • Персонал спецучреждений (интернатов, домов ребенка, домов престарелых и т.д.).

Эта группа будет вакцинироваться при крайне низком доступе к вакцинам, когда их количество в Украине будет не более 10% от общего количества населения.

Группа 2:

  • Люди в группе медицинского риска (больные от 60 лет);

  • Работники учреждений образования, включая персонал дошкольных, средних, средне-технических и высших учебных заведений;

  • Работники структур, обеспечивающих безопасность государства, включая ГСЧС, Нацполицию, Нацгвардию, СБУ, МИД, МВД;

  • Люди с мест лишения свободы и следственных изоляторов;

  • Персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.

Эта группа будет вакцинироваться при низком доступе к вакцинам, когда их количество будет с 11% до 20% от населения.

Группа 3:

  • Люди в группе медриска (больные от 18 до 59 лет);

  • Другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют более высокий риск заболевания коронавирусной болезни COVID-19, не вошедшие в перечень выше.

Эта группа будет вакцинироваться при умеренной доступности вакцин, когда их количество будет 21-50% от всего населения.

По словам Кузина, если какая-то высшая по рейтингу группа будет отказываться, например, медики, то вакцина пойдет следующим по уровням группам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • американскую вакцину от коронавируса производства компании Pfizer уже начали распространять в Европе и США. Ее доставкой занимается авиакомпания United Airlines. Это делается для того, чтобы вакцинация началась быстрее.

  • В частности, препарат уже доставили в американский штат Мичиган и европейскую Бельгию. Вскоре его получит штат Висконсин (США), а также Германия.

  • С 8 декабря в Великобритании начнется вакцинация против COVID-19.

  • В СНБО рассказали, что в Украине вакцина от коронавируса появится в следующем году.

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