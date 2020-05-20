Украинцы в основном негативно оценили год президентства Владимира Зеленского.
Об этом свидетельствуют ответы пользователей соцсетей, которые приходили OBOZREVATEL во время онлайн-трансляции пресс-конференции главы государства.
Украинцы отвечали, что год президентства оказался очень тяжелым, а Зеленский оказался плохим президентом.
Владимир Зеленский на пресс-конференции
"В лучшую сторону ничего не меняется, один из них. Жаль, что люди повелись на вас. Вы ничего не делаете, а только разводите балаган, прикрываясь коронавирусом". "Государство – это не сцена Квартала 95! Тут не врать, а работать день и ночь нужно", "Не живем, а выживаем. Работы нет, за что жить", "Это дно! Большего кризиса власти за всю историю Украины не было", "Было плохо, а стало хуже", – негодовали украинцы.
При этом некоторые пользователи "хорошо" оценили работу Зеленского: "Пусть работает, год был очень сложным. Здоровья ему, терпения и сил".
Добавим, что в сети отметили, что пресс-конференция Зеленского напоминала как таковую у президента РФ Владимира Путина: "Какой бред, журналистам раздали таблички. Ничего не напоминает? Путин свои пресс-конференции так проводит".
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский более трех часов отвечал на вопросы журналистов.
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