Украинцев растрогало письмо-сюрприз для бойца на Донбассе. Фото

В сети опубликовали фото трогательного письма пенсионера к воину, который нес службу в зоне боевых действий на Донбассе.

Фотографию выложил на личной странице в Facebook пресс-офицер бригады быстрого реагирования НГУ Харитон Старский. Он уточнил, что письмо было найдено в кармане куртки, которую дедушка решил передать волонтерами для нужд защитников.

"Когда нападает депрессуха, вот такие вещи не дают потерять боевой дух. По легенде, в первые годы войны люди собирали бойцам гуманитарку, и один солдат нашел в кармане гражданской куртки вот эту записку, полную родительского тепла. У нас все получится, если мы будем искренне болеть друг за друга и помнить, что мы, украинцы – большая семья", – написал Старский.

Ниже приводим полный текст письма без изменений.

Сынок! Может, эта куртка и не совсем военная, но теплая. Может, сверху наденешь камуфляжку, и так будет теплее. Или хотя бы укроешься, или подстелишь где-то в окопе – и то будет какая-то польза. Молю, чтобы ты был здоровым. Пусть тебя пули и осколки минуют. Возвращайся живым. Горжусь, что ты защищаешь Украину и нас. Дед Николай Доренко.

Письмо пенсионера, которое воин нашел в кармане куртки, переданной волонтерами. Facebook Харитона Старского

В комментариях украинцы выразили восторг такой искренней поддержкой воинов со стороны дедушки и отметили, что история об этом письме действительно была в первые годы российско-украинской войны.

"До слез... Спасибо каждому из вас", "Ох, насмотрелись мы такого в 14-15-м. Очень трогательно", "Вместе мы сила, и только вместе все преодолеем", "Это не легенда, а правда. Батальон "Горынь", "Да, этот дедушка реальный, и история правдивая. Свою теплую куртку он принес в волонтерскую палатку, которая семь месяцев стояла на одной из центральных площадей Кропивницкого (тогда Кировограда)", – отметили патриоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры рассказали трагическую историю гибели капитана 128-й отдельной гвардейской горно-пехотной Закарпатской бригады Сухопутных войск ВСУ, профессионального военного Николая Жука. Даже в последние мгновения жизни воин держал у сердца письмо своей дочери.