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17 января • обновлено в 03:58
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"Писала человеку, которого нет": украинцев растрогала история любви женщины-воина ВСУ

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На украинцев произвела впечатление история любви женщины-воина Вооруженных сил Украины Валерии Бурлаковой, которая потеряла на войне свою вторую половину.

Ее опубликовали на официальной странице Министерства обороны Украины в Facebook. Пост собрал более 300 лайков и десятки репостов. В нем рассказали о том, как защитница пережила личную трагедию и о ее миссии в мирной жизни.

Так, боевой путь Бурлаковой начался в 2014 году с работы военным корреспондентом. Однако спустя некоторое время она взяла в руки оружие для борьбы с оккупантами и присоединилась к одному из добровольческих подразделений, а затем – к рядам ВСУ.

Во время боевых действий женщина потеряла своего любимого. В память о нем, а также для того, чтобы уединиться со своим горем, она начала писать книгу, которая начиналась с письма возлюбленному.

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"С тех пор я фактически ежедневно писала ему письма. Из этого и складывается книга. О том, какова ситуация на фронте, о том, что я чувствую, о том, как вообще пережить потерю, что я думаю о войне. Я должна была установить для себя некую черту, иначе я бы, наверное, до сих пор писала бы письма человеку, которого нет. Поэтому я решила, что это будет 40 дней. И 40 писем соответственно", – вспоминает Бурлакова.

Позже война принесла ей новые потери. Ведь в боях на шахте "Бутовка" и Светлодарской дуге погибло много боевых побратимов женщины-воина. Среди них – оперный певец Василий Слипак и Влад Казарин. Но Валерия все равно продолжила свой боевой путь.

"Она прошла Пески, шахту "Бутовку", Светлодарскую дугу, затем была под Мариуполем. И в 2017 Валерия Бурлакова вернулась с фронта. С войны ее забрал сын. Тимуру – год и три месяца", – написали побратимы Бурлаковой.

Валерия Бурлакова

Валерия Бурлакова

Укринформ

Однако сама женщина отметила, что несмотря на возвращение в мирную жизнь, после войны никто не может быть таким, как прежде.

"Изменилось абсолютно все, мое отношение к жизни в первую очередь. Я раньше веселее была. Это очень трудно сформулировать, но война меняет все. Ты можешь зажмуриться и себе в голове пытаться представить, что рядом с тобой Василий Слипак, "Морячок" – люди, которых нет", – поделилась личной болью Валерия.

В мирной жизни она снова вернулась в журналистику. В ее планах – написать книгу о тех, кого унесла война, 30 историй людей, которых она знала лично: чтобы о них рассказали родители, любимые, друзья, побратимы.

В комментариях под историей Бурлаковой украинцы выразили восхищение силой ее духа и поблагодарили за героизм. "Эти люди – гордость Украины, ее душа", "Спасибо, берегиня", "Вы наша гордость и слава", – пишут они.

"Писала человеку, которого нет": украинцев растрогала история любви женщины-воина ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в сети появились трогательные фото со свадьбы старших солдатов ВСУ Андрея и Олеси, которую они сыграли прямо на фронте. Пара познакомилась на передовой, поэтому обвенчаться решила там же.

"Как и каждый из военных, здесь, на передовой, я не знаю, что со мной будет завтра. Поэтому надо жить и любить сейчас", – сказал жених.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Министерство обороны Украины
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