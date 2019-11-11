"Наша мама стала ангелом": украинцев растрогала история легендарной "Ведьмы"

В сети вызвал ажиотаж пост об воине ВСУ Яне Червоной ("Ведьме"), которая погибла на Донбассе, защищая независимость Украины.

Его опубликовал журналист Олег Скрипник на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Всего за два часа с момента публикации трогательный текст собрал 2,4 тыс. лайков, около 80 комментариев и более 300 репостов.

В посте журналист вспомнил о ценностях, которыми жила женщина-защитник, и о том, что заставило ее пойти на войну.

Яна Червоная с детьми Facebook Яны Червоной

"253 дня. Именно столько маленькие Виталик и Вика повторяют: "Наша мама стала ангелом и смотрит за нами". 253 дня они без мамы. Янку Червоную я знал года с 2015. Она была одним из первых "диких" волонтеров, которые, особо не задумываясь об опасности, мотались к ребятам из "Айдара", чтобы передать все – от носков до техники. Через некоторое время Янка не выдержала и сама подписала контракт с ВСУ. Она еще тогда сказала: "Ну, не могу я тут. Я же "дикая", мне там надо быть", – вспоминает Скрипник.

Он отметил, что "Ведьму" многие не любили и боялись за ее крутой нрав и неженскую силу духа. Однако она всегда была отзывчивой и ставила чужие интересы превыше своих.

"Она всегда отвечала на звонки: "Говори, давай, шо там у тебя". И до хруста в спине обнимала при встречах. Но при этом она же была невероятно доброй и нежной девушкой. Однажды Яна набрала меня с криком: "Олег, найди мне школьницу срочно!". Оказалось, что в 2016 году волонтеры передали бойцам, которые находились на Светлодарской дуге, письма от детей. Одно из них попалось Яне, которая на тот момент была пулеметчицей", – рассказывает журналист.

По его словам, то письмо написала девочка Лиза из Харькова. На ее поиски Яна Червоная потратила около трех недель и все же нашла.

Яна Червоная ("Ведьма") Facebook "Повернись живим"

"Когда Яну пригласили в эту школу, она долго сидела в машине с цветами для девочки и не решалась выйти. "Я хорошо выгляжу? А вдруг Лиза не вспомнит про письмо? А если я ее напугаю?". Но Лиза все вспомнила. Яна тогда весь день улыбалась", – рассказал о трогательном эпизоде из жизни Героя Скрипник.

Но жизнь распорядилась так, что Яна погибла на Донбассе от рук российских оккупантов. В итоге сиротами остались двое ее маленьких детей.

"На похоронах я не отходил от Янкиных детей. Им было тяжелее всего. Они до конца еще не осознавали, что же произошло. Вика мне тогда весь день повторяла: "Нас никто не сможет теперь обидеть. Наша с Виталиком мама стала ангелом и будет нас оберегать от всех". Это один из самых тяжелых дней в моей жизни. Яна любила своих детей. Потому и отправилась на войну, наплевав на все предрассудки. Яна любила Украину. Она не кричала об этом на каждом углу, она просто делала все для своей страны", – пишет Скрипник.

Он выразил уверенность, что даже сейчас "Ведьма", если бы могла, то подбадривала бы побратимов в своей неповторимой манере.

"Я уверен, что Яна смотрит постоянно на нас и смеется: "Хватит горевать, идиоты вы. Я же тут со своими ребятами сейчас, ну, чего вы". Это в ее стиле. Она часто говорила одну фразу, которая по сей день не выходит у меня из головы: "Сейчас рождается Украина, а родов без крови не бывает". И она, как всегда, права", – трогательно подытожил Скрипник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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