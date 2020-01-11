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11 января • обновлено в 05:10
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"Защищает страну без гражданства": украинцев растрогала история израильского воина ВСУ

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Украинцев впечатлила история воина Вооруженных сил Украины Григория Пивоварова, который приехал из Израиля, чтобы защищать Украину от российских оккупантов еще в 2014 году, но до сих пор не получил гражданство.

О боевом пути добровольца рассказали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Пост собрал под собой 5,3 тысяч лайков, около 200 комментариев и свыше 450 репостов.

"Роспропаганда называет Гришу "израильским наемником". Но это, как и все, что говорят об Украине российские "медиа", – ложь. Григорий Пивоваров действительно гражданин Израиля, который приехал защищать Украину. Но он не наемник", – пишут волонтеры.

Они рассказали, что израильтянин воюет на востоке Украины с 2014 года. Сначала мужчина пришел на Майдан, а потом стал штурмовиком "Айдара" и принимал участие в самых опасных операциях на Донбассе.

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"22 мая 2015 года. Общая операция 93 ОМБр, "Днепр-1" и 7 бата ДУК ПС. Я тогда нес службу в 93-й бригаде. Операция называлась "пленные на обмен". Окраина Донецка, 5 км от "Республики Мост". После глубинной разведки и плотного огня мы взяли штурмом вражеский опорник и за две минуты уничтожили почти всех боевиков. Тогда же мы взяли в плен Виктора Коробкина с позывным "Москва", который был у террористов командиром взвода", – вспоминает Герой.

"Нас эвакуировали прямо из-под носа у врага. Полная зачистка заняла 10 минут. Все прошло идеально. Всех потерявшихся вернули, пленного "Москву" поменяли на бойца "Кулиша" из батальона "Донбасс". Это была идеальная операция, которой я горжусь. И про нее еще напишут в мировых учебниках по военному делу", – уверен воин.

Григорий Пивоваров

Григорий Пивоваров

Facebook "Повернись живим"

За более чем пять лет войны Пивоваров успел пройти все самые горячие точки фронта: Новый Айдар, Счастье, Металлист, "Фасад", Луганская ТЭЦ, Марьинка. Но, несмотря на все свои заслуги, он до сих пор не имеет украинского гражданства.

"Я с самого начала в 2014 году пытался получить гражданство. Решил показать, что достоин Украины, и пошел воевать. Вот, до сих пор приходится доказывать в роли штурмовика, что могу получить гражданство. У меня есть ранения, УБД, военный билет, все справки. А гражданства нет", – говорит Пивоваров.

"Боец смеется, называя себя "ЗСУшне майно". И продолжает защищать нашу землю с оружием в руках. Не жалуясь и не сдаваясь", – написали о нем волонтеры.

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В комментариях под историей израильтянина, который стал патриотом Украины, люди выразили множество слов благодарности за его позицию и героизм.

"Григорий, большое спасибо вам и низкий поклон. Такие, как вы, и есть настоящие граждане Украины. Так почему он до сих пор не имеет нашего гражданства?", "Удачи вам, здоровья и вернуться живым, а гражданство у вас будет", "Григорий, спасибо вам! Многим украинцам стоит у вас поучиться патриотизму", "Вы наш настоящий Герой! Спасибо!", "Григорий, поклон вам. Такой веры большинству наших "украинцев", как у вас", – отмечают украинцы.

"Защищает страну без гражданства": украинцев растрогала история израильского воина ВСУ

"Защищает страну без гражданства": украинцев растрогала история израильского воина ВСУ

"Защищает страну без гражданства": украинцев растрогала история израильского воина ВСУ

"Защищает страну без гражданства": украинцев растрогала история израильского воина ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети произвело фурор видео с Пивоваровым, на котором он рассказал, почему решил идти защищать Украину. Воин признался, что считает своим главным врагом "русский мир". Кроме того, израильтянина глубоко задевает, что Россия пытается манипулировать святыми вещами – Холокостом, Второй мировой войной, переписывает историю.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Повернись живим
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Чан Джеки
Чан Джеки
вот так 95 у власти.
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