"Они росли в войне": украинцев растрогал пост о ровесниках Майдана

Украинцы прониклись постом о новом поколении, которое является ровесником Революции Достоинства. Именно дети, рожденные во время того исторического перелома, 1 сентября уже пойдут в школу.

Трогательный текст о смысле войны и борьбы за независимость опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Всего за час с момента публикации он собрал под собой почти тысячу лайков, более 200 репостов и множество комментариев.

"Через две недели ровесники Революции Достоинства пойдут в школу. Малышам, которые родились в 2013 году, этой осенью будет уже по пять-шесть лет. И, пожалуй, это – один из самых понятных ответов на вопрос, зачем все это", – пишут авторы.

Они также напомнили, с чего начинался этот нелегкий путь борьбы: первые неравнодушные под стелой на Майдане, футбол на Крещатике, кровавый разгон, Огнекрещение, Небесная Сотня, первые рюкзаки на восток и война.

"Если вы сегодня думаете, что, может, и не стоило бы, может, надо было бы перетерпеть, потому что что из этого вышло, – посмотрите на них, кому сегодня пять или шесть. Малыши 2013 года родились в обществе, которое перестало терпеть. Среди людей, которых закаляли огонь, кровь и много любви, победившей. Детей окружали настоящие. Малыши 2013 года росли в войне. Туда шли мамы и папы, бабушки и дедушки, братцы и сестрички, соседи и друзья семьи. Кто-то возвращался, но многие – нет. Дети знают цену потерь", – говорят волонтеры.

Майдан Сергей Харченко

"Малыши 2013 года росли в мире, где границы условны. Это мы, взрослые, ждали безвиз, потому что он должен был открыть эти двери или окна. Для детей их уже не было. Малыши 2013 года росли в Украине, которая не стерпела рабства и произвола. Для них свобода – это нормально", – добавили они.

Именно все перечисленное сделало возможным формирование нового поколения, которое уже совсем скоро пойдет в школу. И именно за такое новое поколение предки украинцев, подчеркивают в посте, веками проливали кровь. А нынешние Герои Украины продолжают стоять за него на востоке.

"Они сядут за парты, будут рисовать первые каракули в прописях, потом писать письма святому Николаю, а еще позже – новую историю Украины. Фронт на востоке сдерживает не только российских наемников. Украинские военные держат небо, под которым малыши 2013 года собираются в школу. Вот, зачем это все", – трогательно подытожили волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, писательница Оксана Забужко отмечала, что Революция Достоинства разрушила все планы и надежды России на победу над Украиной. Ведь люди, которые вышли против системы, полностью сломали пропагандистскую машину Кремля. Они показали, каким на самом деле является украинский народ.

В свою очередь директор Института национальной памяти Владимир Вятрович выразил мнение, что все достижения Майдана украинцы стали воспринимать как данность и теперь хотят ввергнуть в забвение тех людей, которые сделали революционные изменения возможными.

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