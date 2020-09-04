Украинцев растрогал пост о незавершенных планах погибших на Донбассе Героев

В сети стал резонансным пост правозащитницы Екатерины Галушки о планах погибших на Донбассе украинских воинов, которым не суждено сбыться.

Его опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Всего за несколько часов история собрала около 5 000 реакций, почти 200 отзывов и более 370 распространений. В тексте девушка поделилась короткими воспоминаниями о знакомстве с защитниками, которые не успели увидеть осуществления своих будничных мечтаний.

Ниже приводим полный текст без изменений.

– Расскажешь, как это? На кино ведь не похоже... А хочется знать, как оно на самом деле.

– Расскажу. Вернусь и расскажу. А пока не думай, оно тебе не надо – молодая, гуляй и смейся.

Не вернулся. Не рассказал. По зубам опознавали тело.

– Ай, отправили вот это на мою голову. Мелкое, дурное и броник не умеет одеть толково!

И держит надо мной, чтобы я влезла, потому что свои руки не выдерживают вес.

– Ничего, я тебя еще научу.

Не научил. Не натренировал. Снайперская пуля.

– Эх, скоро. Закончится контракт, вернусь, нагуляюсь, девушку найду, может, женюсь наконец, потому мамка скоро весь мозг ложечкой доест, что внуков нет.

Не женился. Не нагулялся. Мина попала в блиндаж.

– Кто? Ты? На войне? Да лааадно! Ты же хуже террористов будешь, такое противное мелкое бегает, всем еще и приказывать умудряется. Ничего, пойдешь в армию там тебя натренируют головой больше думать и меньше командовать.

Не дождался, как пойду в армию и меня превратят в дисциплинированного спокойного бойца. Осколочные в грудь.

И что остается? Истории, краткие воспоминания, легкая улыбка от отрывков разговоров? Фотография на стене и могила с флагом? А ты сиди и жди. Жди дальше. Живыми, потому что еще тебе остается. Только ждать. Верить. Надеяться. И молиться... Молиться, что Бог убережет, где ты не сможешь.

Стена Памяти павших Героев возле Михайловского собора. Facebook "Повернись живим"

Под сообщением украинцы также поделились своими переживаниями из-за гибели отважных патриотов и выразили сочувствие.

"Самое трудное осознавать, что это не прекращается! Смерть воинов шагает рядом с мирной равнодушной жизнью многих граждан!", "Помним всех, кто отдал жизнь за родную Украину. Вечная память", "Периодически прихожу к длинной стене Плача, поклониться и отдать дань уважения нашим защитникам, которые отдали жизнь за свободную, сильную, независимую Украину. Больно", "Больно даже читать такие истории, но они реальны о наших защитниках", "Читать больно все те слова скорби. А еще тяжелее смотреть в глаза всем тем павшими за наше настоящее", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка Евгения Подобная поделилась трогательным постом с воспоминаниями погибшего воина ВСУ о потерях побратимов на войне. Разговор с Героем был записан на третьем году российско-украинской войны вблизи Светлодарской дуги.