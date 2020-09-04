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Украинцев растрогал пост о незавершенных планах погибших на Донбассе Героев

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Мемориал погибшим на Донбассе Героям

Мемориал погибшим на Донбассе Героям. dsvv.gov.ua

В сети стал резонансным пост правозащитницы Екатерины Галушки о планах погибших на Донбассе украинских воинов, которым не суждено сбыться.

Его опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Всего за несколько часов история собрала около 5 000 реакций, почти 200 отзывов и более 370 распространений. В тексте девушка поделилась короткими воспоминаниями о знакомстве с защитниками, которые не успели увидеть осуществления своих будничных мечтаний.

Ниже приводим полный текст без изменений.

– Расскажешь, как это? На кино ведь не похоже... А хочется знать, как оно на самом деле.

– Расскажу. Вернусь и расскажу. А пока не думай, оно тебе не надо – молодая, гуляй и смейся.

Не вернулся. Не рассказал. По зубам опознавали тело.

– Ай, отправили вот это на мою голову. Мелкое, дурное и броник не умеет одеть толково!

И держит надо мной, чтобы я влезла, потому что свои руки не выдерживают вес.

– Ничего, я тебя еще научу.

Не научил. Не натренировал. Снайперская пуля.

– Эх, скоро. Закончится контракт, вернусь, нагуляюсь, девушку найду, может, женюсь наконец, потому мамка скоро весь мозг ложечкой доест, что внуков нет.

Не женился. Не нагулялся. Мина попала в блиндаж.

– Кто? Ты? На войне? Да лааадно! Ты же хуже террористов будешь, такое противное мелкое бегает, всем еще и приказывать умудряется. Ничего, пойдешь в армию там тебя натренируют головой больше думать и меньше командовать.

Не дождался, как пойду в армию и меня превратят в дисциплинированного спокойного бойца. Осколочные в грудь.

И что остается? Истории, краткие воспоминания, легкая улыбка от отрывков разговоров? Фотография на стене и могила с флагом? А ты сиди и жди. Жди дальше. Живыми, потому что еще тебе остается. Только ждать. Верить. Надеяться. И молиться... Молиться, что Бог убережет, где ты не сможешь.

Стена Памяти павших Героев возле Михайловского собора.

Стена Памяти павших Героев возле Михайловского собора. Facebook "Повернись живим"

Под сообщением украинцы также поделились своими переживаниями из-за гибели отважных патриотов и выразили сочувствие.

"Самое трудное осознавать, что это не прекращается! Смерть воинов шагает рядом с мирной равнодушной жизнью многих граждан!", "Помним всех, кто отдал жизнь за родную Украину. Вечная память", "Периодически прихожу к длинной стене Плача, поклониться и отдать дань уважения нашим защитникам, которые отдали жизнь за свободную, сильную, независимую Украину. Больно", "Больно даже читать такие истории, но они реальны о наших защитниках", "Читать больно все те слова скорби. А еще тяжелее смотреть в глаза всем тем павшими за наше настоящее", – пишут люди.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Воспоминания о погибших на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка Евгения Подобная поделилась трогательным постом с воспоминаниями погибшего воина ВСУ о потерях побратимов на войне. Разговор с Героем был записан на третьем году российско-украинской войны вблизи Светлодарской дуги.

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УкраинаРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеПовернись живим
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