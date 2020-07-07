Украинцев растрогал кавер на хит "Океану Ельзи" в исполнении юного пленника "ДНР". Видео

В сети появилось видео исполнения хита "Човен" группы "Океан Ельзи" юным патриотом из Донецка Богданом Максименко. Его незаконно арестовали террористы "ДНР".

Трогательный клип обнародовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook и рассказали под ним историю парня, судьбу которого искалечили захватчики (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Послушайте! 20-летний Богдан Максименко поет украинскую песню в собственной квартире в оккупированном Донецке. А менее чем через год после этой записи (в апреле 2020-го) в его дом ворвутся российские террористы и обвинят в "экстремистской деятельности". Два месяца семья не будет знать, где находится Богдан. Пока не появится известие – парня удерживают в СИЗО в Макеевке", – говорится в посте.

Причиной заключения юноши стала его проукраинская позиция: Богдан верил, что в оккупированном Донецке непременно снова будет Украина, любил сине-желтый флаг и не покорился "русскому миру", который насаждают террористы.

"Есть вещи, ради которых можно вытерпеть все, ведь есть мы – украинцы, и наша великая Родина – вся наша Украина", – говорил парень.

Волонтеры напомнили, что по данным СБУ, по состоянию на апрель 2020 года в ОРДЛО в плену террористов содержались 214 украинцев. Некоторые находится в застенках российских боевиков годами, а кого-то бросили в подвал недавно.

"Любой может оказаться в плену уже завтра. Потому что беспредел РФ и ее наемников на оккупированном Донбассе продолжается. И мы не имеем права забывать об украинцах, которые стали пленниками Кремля. Мы должны бороться за их освобождение!" – обратились они к неравнодушным гражданам на мирной территории.

Отметим, что видео с пением Богдана Максименко собрало уже 10 тыс. лайков, более 400 комментариев и 1,6 тыс. распространений.

"Держись, парень, мы с тобой! Пусть Бог дает мудрости пережить это тяжелое испытание", "Дорогой Богданчик, держись, ты большой патриот, хотя еще совсем юный. Пусть тебя Бог оберегает своей лаской", "Боже, сохрани нашем патриоту жизнь, ты лучший!", "Боже, дай силы Богдану, сохрани ему жизнь! Слава Украине!", "Вот кто должен поступать в лучший вуз без каких-либо условий. Это наше будущее. Пусть Бог хранит тебя, дитя", "Мальчик, держись! Ты молодец!" – восторгаются молодым патриотом из оккупированного города украинцы.

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