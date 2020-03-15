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15 марта • обновлено в 09:43
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Украинцев призвали отменить поездки по стране: срочное обращение Шмыгаля

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о новых решениях Кабинета министров в связи с карантином из-за коронавируса и призвал граждан отказаться от поездок даже в другие города страны.

Соответствующее видеообращение он выпустил в субботу, 14 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Правительство приняло ряд шагов по выполнению решения СНБО по противодействию распространению коронавируса в Украине. Ситуация в стране развивается по умеренному сценарию. Но все зависит от каждого из нас. Совместными согласованными действиями мы способны минимизировать влияние этой беды", – сказал премьер.

Шмыгаль призвал украинцев отменить поездки по стране

Шмыгаль призвал украинцев отменить поездки по стране

Скриншот из видео

Шмыгаль пообещал, что органы власти будут действовать быстро и решительно.

"Продолжает действовать запрет Кабинета министров на массовые мероприятия более 200 человек и трехнедельный карантин. Начиная с понедельника 16 марта мы закроем границы для иностранцев", – рассказал он.

В Украине на две недели остановят также международные пассажирские перевозки. Шмыгаль попросил ограничить поездки и внутри страны.

"Призываю граждан, находящихся за границей можно быстрее вернуться домой. Я также настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины", – отметил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль заверил, что правительство контролирует ситуацию относительно болезни в Украине

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
карантин
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SHYLOVYCH IHOR
SHYLOVYCH IHOR
Отменить поездки.... Правду скажите! Давайте угрохаем ту экономику, что еще работает и будем сидеть "по хатам". Нет слов....3,14 здец
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