Украинцев призвали отменить поездки по стране: срочное обращение Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о новых решениях Кабинета министров в связи с карантином из-за коронавируса и призвал граждан отказаться от поездок даже в другие города страны.

Соответствующее видеообращение он выпустил в субботу, 14 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Правительство приняло ряд шагов по выполнению решения СНБО по противодействию распространению коронавируса в Украине. Ситуация в стране развивается по умеренному сценарию. Но все зависит от каждого из нас. Совместными согласованными действиями мы способны минимизировать влияние этой беды", – сказал премьер.

Шмыгаль призвал украинцев отменить поездки по стране Скриншот из видео

Шмыгаль пообещал, что органы власти будут действовать быстро и решительно.

"Продолжает действовать запрет Кабинета министров на массовые мероприятия более 200 человек и трехнедельный карантин. Начиная с понедельника 16 марта мы закроем границы для иностранцев", – рассказал он.

В Украине на две недели остановят также международные пассажирские перевозки. Шмыгаль попросил ограничить поездки и внутри страны.

"Призываю граждан, находящихся за границей можно быстрее вернуться домой. Я также настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины", – отметил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль заверил, что правительство контролирует ситуацию относительно болезни в Украине

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