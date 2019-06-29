Украинцев признали самой сексуальной нацией на планете

Украинцы заняли первое место в рейтинге самых сексуальных наций мира в онлайн-опросе, который провела компания Big 7 Travel.

Отмечается, что в результате опроса полутора миллиона человек, был составлен список из 50 стран. "У украинцев впечатляющая внешность, поэтому они с легкостью возглавляют наш рейтинг 2019 года. Кто бы с этим не согласился? Неудивительно, что именно из этой страны происходит так много моделей", – сказано в описании Big 7 Travel.

При этом ярким примером "сексуальности" украинцев указана голливудская звезда Мила Кунис (она родилась в украинских Черновцах).

Украинцы – самая сексуальная нация Иллюстрация

Отмечается, что участникам опроса не предоставлялось дополнительных объяснений слова "сексуальный", поэтому каждый понимал его, как считал нужным".

Второе место заняла Дания, третье – Филиппины. Россия в рейтинге стала 33-й.

Мила Кунис spletnik.ru

Мила Кунис Big 7 Travel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Женщиной года-2019" в Украине по версии популярного глянца стала украинская поп-дива Оля Полякова.

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