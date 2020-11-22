Украинцев предупредили об уголовной ответственности за разглашение тайны голосования

Мария Шевчук Общество 14:57, 22.11.2020 Обновлено: 15:14, 22.11.2020

По состоянию на 12:00 в полицию поступило 50 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса. Подавляющее большинство зарегистрированных сообщений касалось фотографирования бюллетеней, передает сайт Национальной полиции Украины.

Сейчас следственно-оперативные группы полиции проверяют каждый факт фотографирования и опрашивают причастных к этому лиц. Если в ходе разбирательства будет установлено, что избиратель обнародовал фото своего бюллетеня с отметкой о голосовании, следователи будут регистрировать такие факты в Единый реестр досудебных расследований и открывать уголовное производство.

В соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса Украины нарушение тайны голосования карается штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Полиция предупреждает: фото и видеофиксация избирательных бюллетеней, разглашение результатов волеизъявления является нарушением избирательного законодательства и предусматривает уголовную ответственность.

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