Украинцев предупредили об опасных погодных условиях

В пятницу, 25 декабря, в Украине существенно ухудшилась погода. Так, на востоке и северо-востоке выпало много снега и мокрого снега. Налипание осадков привело к возникновению гололеда и гололедицы на дорогах.

Кроме того, на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредили, что в восточных и юго-восточных регионах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Поэтому там объявили І уровень опасности, желтый.

В Украине из-за дождей и снега ухудшилась погода. Пресс-служба Укргидрометцентра

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта. В частности, о состоянии дорог отчиталась пресс-служба Укравтодора. По ее данным, на снег с дождем должны обращать внимание водители в Сумской и Харьковской областях. Между тем в большинстве западных, северных, центральных и южных регионов весь день будут идти дожди.

На Днепропетровщине, Полтавщине и Запорожье мороз и дождь будут способствовать появлению гололедицы на дорожном покрытии.

Во избежание аварийных ситуаций на дорогах государственного значения начали покрывать противогололедными материалами спуски, подъемы, мосты и закругленные участки. Следовательно, проезд везде обеспечен.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, 25 декабря погодные условия существенно усложнятся и в Украинских Карпатах. На высокогорье порывы ветра достигнут 22 м/с, а высота снежного покрова – 10 см.

Напомним, 24 декабря в большей части Украины также был гололед, снегопады и туманы. Осадки выпали почти во всех областях.