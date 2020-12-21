Украинцев предупредили об опасности на дорогах из-за туманов и снега

В понедельник, 21 декабря, десять областей Украины накроет туман. В частности, речь идет о Закарпатье, Буковине, Хмельнитчине, Житомирщине, Винниччине, Киевщине, Кировоградщине, Черкасщине, Черниговщине и Полтавщине. Кроме того, в трех регионах выпадет снег.

В связи с таким ухудшением погодных условий, предупредила пресс-служба Укргидрометцентра, объявлен І уровень опасности (желтый). Ведь видимость из-за туманов будет ограничена 200-500 м, что приведет к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Украина укроют туманы. Пресс-служба Укргидрометцентра

На Telegram-канале "Вартові Еспресо" отметили, что особо сложная ситуация из-за тумана сложилась на автодороге М-01 Киев – Чернигов. Осторожность водителям необходимо усилить на 25 километре (видимость 20-60 метров).

А на 47-79 км автодороги Киев – Одесса идет мокрый снег, местами также наблюдается туман. Для упрощения движения транспорта туда вывели специальную технику.

Из-за таких обстоятельств автомобилистов призвали существенно снижать скорость, отказаться от рискованных маневров и обгонов, соблюдать дистанцию, следить, чтобы были включены противотуманные фары или ближний свет фар.

Между тем пресс-служба Укравтодора сообщила, что в Луганской, Донецкой и Запорожской областях выпало до 3 см снега. Однако покрытие дорог в местах, где ухудшилась погода, – сухое.

Что касается горных дорог, то там осадков не предвидится. Исключение составляет лишь Ивано-Франковщина, они выпадут в небольшом количестве.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог, в частности спусков, подъемов, мостов, скругленных участков, противогололедными смесями. В областях, где идут осадки, проводят расчистку проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен" , – заверили в Укравтодоре.

Как писал OBOZREVATEL, 21 декабря погода в Украине будет пасмурной. К тому же, есть риск образования гололеда на дорогах. Температура воздуха будет колебаться в пределах +4...-4 градусов.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, похолодание в Украину придет примерно с 24-25 декабря. Оно принесет с собой дожди и снег.