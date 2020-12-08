Украинцев предупредили о штормовом ветре до 30 м/с
Во вторник, 8 декабря, почти на всей территории Украины ожидается штормовой ветер. В акватории Азовского моря он достигнет 25-30 м/с.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в связи с этим высота волн будет 15-20 дм, а судна начнут быстро покрываться льдом.
Порывы ветра 15-20 м/с ожидаются в западных, северных и северо-восточных областях страны.
Отметим, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет иметь "европейский характер". Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык.
"Я думаю, что эта зима не будет отличаться от предыдущих. Единственное, что – такой аномально теплой и бесснежной зимы, как была в прошлом году, я думаю, не будет", – уточнил он.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
погода в Украине во вторник, 8 декабря, будет преимущественно солнечной, но не обойдется без осадков. Температура воздуха существенно снизиться.
С 11 декабря погода в Украине изменится. Днем воздух будет прогреваться до плюсовых температур.