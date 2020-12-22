Украинцев предупредили о снеге и тумане на дорогах

Утром 22 декабря в ряде областей Украины прошел снег и наблюдался туман. Так, около 4 см осадков выпало в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Что касается тумана, то он окутал Киевщину и Ивано-Франковщину, отметили в пресс-службе Укравтодора. В связи с этим водителей призвали быть осторожными, ведь дорожное покрытие из-за ухудшения погодных условий кое-где стало мокрым и заснеженным.

Во избежание аварийных ситуаций на дорогах государственного значения начали работы по покрытию противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов и скругленных участков.

Кроме того, дорожные службы обеспечили расчистку проезжей части от снега. Следовательно, проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен.

Украинских автомобилистов также призвали учитывать, что на западе может выпасть небольшой дождь, а на горных дорогах – и мокрый снег.

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