Украинцев предупредили о сильной магнитной буре

Ночью и утром 10 декабря прогнозируется сильная магнитная буря уровня G3, что может сказаться на самочувствии людей и работе некоторой техники.

Об этом сказано на Facebook-странице сайта о погоде "Метеопост". Отмечается, что чувствительным к этому людям стоит быть внимательными.

"Сейчас магнитные бури происходят редко, потому что Солнце находится в минимуме своего цикла. Но сегодня ночью и завтра утром прогнозируется магнитная буря уровня G3 "Сильная". Чувствительным людям следует быть внимательными и следить за самочувствием", – сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что подобные бури не часто происходят.

Facebook "Метеопост".

Как сказываются бури на самочувствии человека

В дни колебаний в магнитосфере Земли метеочувствительные люди могут страдать от головной боли, скачков давления и проблем в работе сердца, а также чувствовать усталость, ухудшение настроения.

Врачи советуют высыпаться, гулять на свежем воздухе и не перегружать физически организм, а также не употреблять алкоголь, кофе, не курить и избегать стресса, чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь.

Как бури влияют на технику

В случае с уровнем G3 магнитные бури могут влиять на энергетические системы, в частности работу трансформаторов; вызывать перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации; воздействовать на космические аппараты.

Шкала уровней магнитных бурь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последний день 2020 года Украину, кроме 10 и 11 декабря, магнитные бури накроют еще дважды.