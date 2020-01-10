Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

В пятницу, 10 января, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за тумана.

Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Утром 10 января в северных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м. В Киевской области ночью 10 января туман, видимость 200-500 м", – говорится в сообщении.

При этом в западных областях на дорогах туман возможен вместе с гололедом. Относительно ясно будет в Крыму, Харьковской, Донецкой и Луганских областях.

Карта погоды Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января в Украине ожидается ухудшение погоды – дождь и мокрый снег.

Также метеоролог рассказала, что в 2020 году в Украине ухудшится погода, поэтому по прогнозу ожидается больше ураганов и наводнений.

Кроме того, синоптик предупредил, что украинцам следует ожидать в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

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