Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

В пятницу, 10 января, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за тумана.
Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Утром 10 января в северных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м. В Киевской области ночью 10 января туман, видимость 200-500 м", – говорится в сообщении.
При этом в западных областях на дорогах туман возможен вместе с гололедом. Относительно ясно будет в Крыму, Харьковской, Донецкой и Луганских областях.
Карта погоды
Укргидрометцентр
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января в Украине ожидается ухудшение погоды – дождь и мокрый снег.
Также метеоролог рассказала, что в 2020 году в Украине ухудшится погода, поэтому по прогнозу ожидается больше ураганов и наводнений.
Кроме того, синоптик предупредил, что украинцам следует ожидать в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.