Украинцев предупредили о пожарной опасности: названы регионы в зоне риска

Ольга Липич Общество 09:51, 7.08.2020

В большинстве областей Украины в пятницу, 7 августа, объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) со ссылкой на Укргидрометцентр, в опасности – восточные, центральные, западные регионы, а также Одесская и Николаевская области.

Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров из-за высокой температуры температуру воздуха.

Напомним, 7 августа на всей территории Украины ожидается сухая и жаркая погода, а температура воздуха в регионах будет наблюдаться от +27 до +35 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, август 2020 в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.

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