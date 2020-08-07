Украинцев предупредили о пожарной опасности: названы регионы в зоне риска

В большинстве областей Украины в пятницу, 7 августа, объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) со ссылкой на Укргидрометцентр, в опасности – восточные, центральные, западные регионы, а также Одесская и Николаевская области.

Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров из-за высокой температуры температуру воздуха.

Напомним, 7 августа на всей территории Украины ожидается сухая и жаркая погода, а температура воздуха в регионах будет наблюдаться от +27 до +35 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, август 2020 в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.