Украинцев предупредили о пожарной опасности: какие регионы могут пострадать

В Украине в понедельник, 3 августа, объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. В основном под угрозой восточные и центральные регионы страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Так, в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Львовской областях – чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отметили, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.

Напомним, погода в Украине в понедельник будет теплой и солнечной на всей территории страны. Украинцев ждет полное отсутствие осадков, при этом температура воздуха поднимется до +28 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, август 2020 года в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.