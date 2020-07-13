Украинцев предупредили о новых затоплениях: названы регионы под угрозой

В понедельник, 13 июля, прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках в западных областях Украины, что может угрожать масштабным затоплением.

По данным Укргидрометцентра, в Волынской области возможно затопление на реке Припять. В результате подъема воды могут пострадать сельхозугодья, хозяйственные постройки и приусадебные участки в отдельных приречных населенных пунктах Ратневского района.

Также в течение дня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Предупреждается, что на фоне повышенной водности на реке Стрвьяж возле села Луки (Самборский р-н Львовская обл.) возможен начальный выход воды на заводь.

"В связи с осадками, местами значительными, 13 июля на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается изменение гидрологического режима с повышением уровней воды на 0,2 - 0,7 м. В горных районах существует угроза схода селевых потоков", – говорится в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля локальные грозовые дожди пройдут почти во всех областях Украины, кроме восточных.