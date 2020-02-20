Украинцев предупредили о наступающем шторме: какие регионы накроет непогода

В Украине объявили штормовое предупреждение, что может привести с схождению лавин в горах.
Об этом в Facebook сообщает "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах".
Так, в пятницу, 21 февраля, в горах Ивано-Франковской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Отмечается, что возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавинах.
Сообщение об угрозе лавин
Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) будет наблюдаться 21 февраля в горах Закарпатской и Черновицкой областях. В тот же день в горах Львовской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень).
При этом советуется воздержаться от походов на высокогорье.
Лавины в горах
Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля в Украине сохранится теплая погода с температурой намного выше климатической нормы для этого периода.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.