Главная Новости
20 февраля • обновлено в 14:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украинцев предупредили о наступающем шторме: какие регионы накроет непогода

1.2т
Читать материал на украинском

В Украине объявили штормовое предупреждение, что может привести с схождению лавин в горах.

Об этом в Facebook сообщает "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах".

Так, в пятницу, 21 февраля, в горах Ивано-Франковской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Отмечается, что возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавинах.

Сообщение об угрозе лавин

Сообщение об угрозе лавин

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) будет наблюдаться 21 февраля в горах Закарпатской и Черновицкой областях. В тот же день в горах Львовской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

При этом советуется воздержаться от походов на высокогорье.

Лавины в горах

Лавины в горах

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля в Украине сохранится теплая погода с температурой намного выше климатической нормы для этого периода.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги