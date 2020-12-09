Украинцев предупредили о магнитных бурях в декабре

В последний месяц 2020 года Украина трижды накроют магнитные бури. В частности, ближайшие ожидаются 10 и 11 декабря.

Об этом свидетельствует прогноз на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Отмечается, что уровень первой будет средним (G2), а второй – слабым (G1). Обе бури пройдут примерно в 06:00, им будет предшествовать возбуждение магнитосферы.

Прогноз магнитных бурь на три дня. Скриншот страницы

Следующая магнитная буря степени G1 почувствуется на Земле 19 декабря. Кроме того, 18 и 24 декабря будут фиксироваться незначительные колебания.

Напомним, в ноябре магнитные бури атаковали нашу планету 20 и 22 ноября, впрочем обе были слабыми.

Прогноз магнитных бурь на 27 дней. Скриншот страницы

Чем опасны магнитные бури?

Особенно ощутимым это явление становится для метеочувствительных людей. Так, в дни колебаний в магнитосфере Земли они страдают от головной боли, скачков давления и проблем в работе сердца, чувствуют усталость, ухудшение настроения и тому подобное.

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь, врачи советуют высыпаться, гулять на свежем воздухе, давать организму умеренные физические нагрузки, не употреблять кофе, алкоголь и не курить, избегать стрессовых ситуаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, начиная с декабря 2019 года, активность Солнца начала расти. Следовательно, оно вступило в новый 11-летний цикл. Пик этого цикла ожидается летом 2025 года.