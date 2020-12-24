Украинцев предупредили о гололедице, снегопадах и туманах

В четверг, 24 декабря, в Украине ряд областей ожидает ухудшение погодных условий из-за гололеда, сильных туманов и снегопадов.

В частности, по информации на сайте Укргидрометцентра, в северо-восточных регионах будет гололед, в северных, центральных и восточных – гололедица на дорогах, а на Киевщине – туман. В связи с тем, что видимость в этой области снизится до 200-500 м, там объявили І уровень опасности, желтый.

В Украине ожидается гололедица и туман. Пресс-служба Укргидрометцентра

Что же касается осадков, то они, как сообщает пресс-служба Укравтодора, выпали в виде снега в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях (2-8 см). Между тем на западе, севере, в Одесской, Львовской областях и на Закарпатье ожидается небольшой дождь и туман.

Из-за этого покрытие на дорогах государственного значения в основном мокрое, в Сумской области – заснеженное, а в Днепропетровской и Луганской областях местами есть гололедица.

Во избежание аварийных ситуаций соответствующие службы уже начали работы по обработке противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов и скругленных участков дорог.

Кроме того, в регионах, где выпал снег, проезжую часть постоянно расчищают. Следовательно, проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 декабря осадки обойдут только восточные области. Температура воздуха там установится на самом низком уровне – -1...-7 градусов. А теплее всего будет на западе и юге – +5...+9 градусов.

25 декабря, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине также стоит ожидать снега, мокрого снега и гололеда.