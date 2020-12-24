Украинцев предупредили о гололедице, снегопадах и туманах

Виктория Довгань Общество 10:26, 24.12.2020 Обновлено: 10:26, 24.12.2020

В четверг, 24 декабря, в Украине ряд областей ожидает ухудшение погодных условий из-за гололеда, сильных туманов и снегопадов.

В частности, по информации на сайте Укргидрометцентра, в северо-восточных регионах будет гололед, в северных, центральных и восточных – гололедица на дорогах, а на Киевщине – туман. В связи с тем, что видимость в этой области снизится до 200-500 м, там объявили І уровень опасности, желтый.

В Украине ожидается гололедица и туман.
Пресс-служба Укргидрометцентра

Что же касается осадков, то они, как сообщает пресс-служба Укравтодора, выпали в виде снега в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях (2-8 см). Между тем на западе, севере, в Одесской, Львовской областях и на Закарпатье ожидается небольшой дождь и туман.

Из-за этого покрытие на дорогах государственного значения в основном мокрое, в Сумской области – заснеженное, а в Днепропетровской и Луганской областях местами есть гололедица.

Во избежание аварийных ситуаций соответствующие службы уже начали работы по обработке противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов и скругленных участков дорог.

Кроме того, в регионах, где выпал снег, проезжую часть постоянно расчищают. Следовательно, проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 декабря осадки обойдут только восточные области. Температура воздуха там установится на самом низком уровне – -1...-7 градусов. А теплее всего будет на западе и юге – +5...+9 градусов.

25 декабря, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине также стоит ожидать снега, мокрого снега и гололеда.

Комментировать
Общество

Смотрите также

В Крыму взлетела стоимость продуктов: сеть высмеяла забывшего зафиксировать цены Путина

Украинку Бех-Романчук признали лучшей прыгуньей в длину в 2020 году

Зарплаты в "Нафтогазе" повысят в два раза, а добычу провалят: Кабмин принял финплан предприятия

Мендель заявила, что двумя твитами стабилизировала инфляцию в Украине

"Ребенок посинел, не дышал": в Броварах скончалась годовалая девочка, родители винят врачей. Подробности