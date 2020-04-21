Украину ждет два пика заболеваемости коронавирусом – вторая вспышка пандемии произойдет, когда зараженных COVID-19 будет 60 тысяч.

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Об этом в эфире PavloskyNEWS заявил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы достигнем пиковой нагрузки на систему здравоохранения, когда у нас будет официально зарегистрировано порядка 10 тысяч больных. Это будет первый пик. Следующая пиковая нагрузка будет, когда мы зарегистрируем 60 тысяч больных с COVID-19", – считает он.

По мнению Кравченко, в этом смысле методы борьбы украинских врачей с коронавирусом неправильны. В частности, он раскритиковал рекомендацию медиков о домашнем лечении больных с легкой формой COVID-19, тогда как в Китае таких пациентов лечили в стационаре.

Помимо этого, глава Национальной медицинской палаты Украины считает, что нынешнее официальное количество заболевших коронавирусом в стране можно смело умножить на 2,5. Такой вывод он сделал, ссылаясь на исследования британских ученых, которые установили, что по статистике один больной COVID-19 в комнате с 10 людьми может заразить больше двух, но не более трех человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины намерен продлить карантин, поскольку пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается только в начале мая.

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