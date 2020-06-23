Украинцев предупредили о дождях, граде и подтоплении: появился новый прогноз погоды на среду

Погода в Украине в среду, 24 июня, будет дождливой – осадки ожидаются почти на всей территории страны, местами с грозами, градом и шквалами.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, значительные дожди ожидается на западе. В свою очередь в ГСЧС предупредили об угрозе наводнения в Волынской области.

Температура воздуха по стране ночью составит +14+19; днем от 24 до 29 градусов, в юго-восточной части до +30. Прохладнее всего будет на западе – от 20 до 25 градусов.

В Киеве 24 июня ожидается гроза и небольшие дожди, днем 25-27 тепла, ночью +17+19.

Прогноз погоды на 24 июня Украинский гидрометцентр

Как отмечается на странице ГСЧС в Facebook, в Черновицкой области ожидается существенный подъем уровня воды в реке Прут, в результате чего могут быть затоплены сельхозугодия в нескольких районах, автодороги и рынки в Черновцах.

"24 июня на р.Прут – пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста (уровень воды на 18.00 23 июня равен 417 см), максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 м куб./с", – сказано в сообщении.

Предупреждение о затоплении ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области 23-25 июня уровень воды в реке Прут может подняться на 6,5 метров, что грозит подтоплением жилых домов. Власти области призвали жителей быть готовыми к эвакуации.