Украинцев предупредили о дожде со снегом и гололеде: прогноз погоды на 26 декабря

Погода в Украине в субботу, 26 декабря, будет облачной, а также ожидаются снег и дождь.

По данным пресс-службы ГСЧС Украины, на дорогах существенно ухудшатся погодные условия (чтобы посмотреть карты, доскролльте страницу до конца).

Так, ночью в восточной части ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, объявлен І (желтый) уровень опасности.

Кроме того, в Луганской и Харьковской областях в результате значительных осадков образуется гололед.

Температура воздуха по стране ночью будет колебаться от -1 до 1 тепла. Днем также от -1 до 1 тепла, в южных областях +3...+5, в восточных – от 3 до 5 тепла.

Стоит отметить, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали погоду на Новый год в Украине и Рождество 7 января.