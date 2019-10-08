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8 октября • обновлено в 09:55
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"Цена свободы": украинцев потрясло сильное фото с Героями войны на Донбассе

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В сети вызвало ажиотаж сильное фото, сделанное в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла в центре Львова.

На нем изображен мемориал, сделанный людьми в церкви, из фотографий погибших львовян-защитников Украины. Фотографию опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Всего за несколько часов пост собрал около 3 тысяч лайков, порядка 120 комментариев и более 300 распространений.

Погибшие на Донбассе львовяне

Погибшие на Донбассе львовяне

Facebook "Повернись живим"

"Гарнизонный храм святого апостолов Петра и Павла в центре Львова. Десятки верующих проходят мимо фотографий военных, погибших в войне на Донбассе. Почти все останавливаются, и чуть ли не каждый ищет на стендах имя того, кого знал лично, с кем жил в соседних домах, с кем мог бы и дальше дружить, но... Мы не можем вернуть погибших. Но мы должны всегда помнить о том, какую цену платим за нашу с вами свободу", – написали волонтеры под трогательным фото.

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В комментариях украинцы также поделились своей скорбью о погибших Героях, напомнив, что уже шестой год в Украине продолжают гибнуть ее лучшие сыновья.

"Очень трудно было около этого стенда. Тяжело сквозь слезы вглядываться в лица павших. Уважение и низкий поклон", "Каждый день уходят лучшие сыновья Украины. Больно до слез! Низкий поклон вам, родные", "Посетила храм весной. Подошла к стенду – перехватило дыхание. Слезы невольно текли по щекам. Произнести ни слова было невозможно. Жаль. Очень жаль, что столько людей, лица которых смотрели на меня со стенда, павших и которые до сих пор гибнут за нашу свободу, за мир в Украине", "Никто не забыт, ничто не забыто. Низкий поклон вам, сыновья Украины. Спите спокойно, Герои Украины", "Знаете, что поражает еще в этом храме? Портреты детей, чьи родители отдали жизнь за нас с вами", – пишут люди.

"Цена свободы": украинцев потрясло сильное фото с Героями войны на Донбассе

"Цена свободы": украинцев потрясло сильное фото с Героями войны на Донбассе

"Цена свободы": украинцев потрясло сильное фото с Героями войны на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе украинцев растрогало фото Стены памяти Героев, погибших на войне, развязанной Россией на Донбассе. Она находится у Михайловского собора в Киеве. Волонтер Виталий Дейнега назвал ее "границей между Украиной и "русским миром".

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина Львов
Тег
Повернись живим
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сидели бы дома львовяне, были бы живы. И на их свободу как раз никто не покушался, это они хотели лишить свободы Донбасс. Получили по заслугам, будь прокляты убийцы.
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