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21 января • обновлено в 11:35
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Пошел на смерть ради побратимов: украинцев потрясла история "киборга" Брановицкого

1.4т
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Украинцев растрогала героическая история погибшего защитника донецкого аэропорта (ДАП), "киборга" Игоря Брановицкого. Он погиб в 2015 году от рук главаря террористов "ДНР" Арсена Папвлова ("Моторолы").

Искреннее фото погибшего Героя и воспоминания о нем опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook.

"Это, пожалуй, самое известное фото Игоря Брановицкого. На нем боец ​​с псевдо Натрий уставший, но улыбающийся и настоящий. Ровно пять лет назад, 21 января 2015 года, его – защитника ДАПа – убили в плену. По информации очевидцев, два выстрела в голову "киборга" сделал главарь террористов "Моторола", – пишут волонтеры.

Они напомнили, что Брановицкий был участником Революции Достоинства, а когда на востоке Украины Россия развязала войну, добровольно ушел на фронт. В январе 2015 года Натрий в составе 90-го отдельного аэромобильного батальона 81-й бригады ВСУ отправился на вторую ротацию в донецкий аэропорт.

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"В последние тяжелые дни обороны аэропорта террористы взорвали перекрытия терминала и запустили газ. Тогда под завалами оказалось много украинских воинов. Игорь Брановицкий лично вывел двух раненых побратимов, а сам вернулся обратно. Так он вместе с другими защитниками попал в плен боевиков. Террористы искали среди военнопленных пулеметчика, зверски избивали и пытали. Спасая побратимов, Игорь сказал, что это – он. Нелюди издевались над украинским воином, а потом застрелили", – говорится в сообщении.

После трагедии в течение долгих недель близкие искали Брановицкого среди пленных. Надеясь на то, что он жив, они пересматривали жестокие видео террористов и надеялись, что найдут его. Но в марте 2015 года украинского воина идентифицировали среди погибших, которых вывезли из оккупированного Донецка.

Игорь Брановицкий

Игорь Брановицкий

Facebook "Повернись живим"

"Игоря похоронили в апреле – месяце, когда ему должно было исполниться 39 лет. Посмертно Игоря Брановицкого наградили званием Герой Украины. "Золотую Звезду" сына получала мама, Нина Константиновна. Мы всегда будем помнить Героев, отдавших свою жизнь за свободное будущее Украины. И никогда не простим извергам смертей лучших", – написали волонтеры.

Проникновенный пост о погибшем "киборге" растрогал украинцев. Всего за два часа с момента публикации он собрал около 10 тысяч лайков, почти 400 комментариев и тысячу репостов.

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"Именно благодаря этим людям, к сожалению, погибшим и тем, кто жив, мы имеем спокойную жизнь. Искренняя благодарность всем вам, наши Герои!", "Когда читаю, не могу сдержать слез! Но очень горжусь нашими Героями, благодаря их мужеству, самоотверженности и патриотизму наша страна еще держится!", "Вечная память светлому и прекрасному человеку, отважному воину!", "Такое светлое лицо. Мужественный Герой своего государства. Больно и очень грустно за наших защитников. Светлая память Герою! Нету прощения врагу. Никогда", – скорбят по погибшему воину украинцы.

Пошел на смерть ради побратимов: украинцев потрясла история "киборга" Брановицкого

Пошел на смерть ради побратимов: украинцев потрясла история "киборга" Брановицкого

"Вечная память нашим сыновьям! Такие молодые, красивые наши Герои! Благодаря их мужеству и патриотизму, наша Украина еще держится! Героям Слава!", "Слава Герою! Мать вырастила достойного сына", "Кто мученической смертью за правду и любовь умирает, того Господь Бог к себе забирает. Благодарю тебя, Ангел Божий", – пишут в комментариях искренние слова благодарности павшему Герою.

Пошел на смерть ради побратимов: украинцев потрясла история "киборга" Брановицкого

Пошел на смерть ради побратимов: украинцев потрясла история "киборга" Брановицкого

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 января, когда чтят память Героев, защищавших в 2014 году донецкий аэропорт, в сети вспомнили имена всех 100 "киборгов", которые пали в бою или пропали без вести.

  • Также воспоминаниями о событиях 2014 года в ДАПе поделился командир "киборгов", боевой генерал ВСУ Олег Микац.

  • Он рассказал, что преступных приказов им никто не давал, а позицию удерживали до последнего, поскольку ее окрестили "цитаделью мужества".

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Читайте все новости по теме "Бои за Донецкий аэропорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Бои за Донецкий аэропорт Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Повернись живим киборги
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Крым Андрей
Крым Андрей
Гы))), ну и герои... Страна победивших дегенер@тов. Не зря уже 6 лет не могут до своего "дореволюционного" уровня подняться.
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Куни Чан
Куни Чан
Да да пытали, но он не сдавался и смеялся в лицо Матору окровавленной улыбкой. После чего Арсен психанул и застрелил xepоя заодно и двух ополченцев из охраны чтоб силу продемонстрировать.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Вечная память Герою! Руский окупант не будет топтать нашу землюя мы победим! Расея без Украины это г*вно на палке. И саинорусы это понимают
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