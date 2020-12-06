Украинцев поразило поздравление с Днем ВСУ от мальчика с Донбасса. Видео

Украинцев в сети поразило поздравления с Днем Вооруженных сил Украины от мальчика Владимира из города Бахмута Донецкой области.

Как сообщил бахмутский Дом книги "Эней" на YouTube, мальчик обратился к своему папе, который защищает украинскую землю в рядах ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он продекламировал стихотворение Галины Онацкой "Невже ти думаєш, що всі вони зі сталі?" (на языке оригинала):

Невже ти думаєш, що всі вони зі сталі?

Душа не мерзне, серце не болить?

Йдуть воювати сильні й витривалі,

Щоб разом Україну боронить?

Там є хлоп'ята і дівчат немало,

Такі ж, як ти – нема ще й двадцять п'ять,

Легке життя на пекло поміняли.

Комусь же треба мирних захищать.

Чоловіки, що плачуть, наче діти,

Коли читають вірші і листи,

Вони завжди хотіли в мирі жити,

І щастя, і добро у світ нести.

Невже ти думаєш, їм легко помирати

За те, щоб інші мали новий день.

Я знаю, їх давно чекає мати,

Та мріють обійнять своїх дітей.

А ти байдуже мимо них проходиш,

Ти, наче в іншім вимірі буття.

Вони ж – твого спокою на сторожі.

А хтось за тебе вже віддав життя.

В комментариях восхитились парнем, пожелав ему здоровья, счастья и мирного неба.

"И этот ребенок, и такие как он, должны в своей стране доказывать укушенным "братьями", или привитым "такуюстрануразвалили", что они имеют право на свободное Государство, на собственный язык в этом Государстве!" – пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины. Праздник был учрежден постановлением Верховной Рады в 1993 году.