Украинцев поразили сказочные фотографии зимних Карпат: фоторепортаж

Фотограф Юрий Хомин опубликовал зрелищные фото заснеженных украинских Карпат.

Как написал он в Facebook, снимки сделаны на 8-километровом маршруте горным массивом Полонина Боржава – от горы Плай (1313 метров над уровнем моря) до вершины горы Стой (1681 метр) (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Полонина Боржава – горный массив на Полонинском хребте в украинских Карпатах, между реками Вече и Рика. Расположен в пределах Воловецкого, Межгорского, Свалявского, Иршавского и (частично) Хустского районов Закарпатской области.

Гора Стой находится на юго-западном отроге массива. Раньше на ней стояли военные антенны, которые были видны со значительного расстояния из многих мест Закарпатья. Сейчас антенны демонтированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 октября украинские Карпаты засыпало снегом, а температура воздуха понизилась до -4 градусов. Тогда зима пришла на гору Поп Иван Черногорский и на горнолыжные курорты Буковель, Драгобрат и Захар Беркут.