Украинцев останется 29 миллионов: обнародован пугающий прогноз

К 2050 году население Украины уменьшится еще на 20 процентов и будет насчитывать всего около 29,8 миллиона человек.

Такой неутешительный прогноз составили специалисты, ссылаясь на данные статистики и ООН, по которым наша страна находится в топ пять государств мира, где население сокращается быстрее всего. Об этом сообщает "Сегодня".

Отмечается, что в этот список также попали Болгария, Латвия, Литва и острова Уоллис и Футуна – заморская территория Франции в Тихом океане с населением около 12 тыс. человек, в основном полинезийцев.

Население Украины катастрофически сокращается

Так, по данным Государственной статистики, численность населения Украины на 1 января 2020 года составляла 41 млн 902 тысячи 400 человек. Это на 250,8 тыс. меньше, чем год назад. Главной причиной сокращения населения специалисты называют резкое снижение рождаемости.

При этом по итогам электронной переписи от Кабмина, которую провели в декабре 2019 года, оказалось, что в Украине проживает 37,3 млн человек или на 4,6 млн меньше, чем по данным Госстатистики.

"Это была оценка, данные которой могут отличаться от результатов реальной переписи, проведенной путем подомового обхода переписчиками. Разница в количестве проживающих объясняется тем, что, возможно, не были учтены трудовые мигранты, постоянно или длительное время работающие за границей, но остающиеся гражданами Украины, зарегистрированными по определенным адресам, где проживают их семьи", – считает ведущий научный сотрудник Института демографии и социсследований НАН Украины Светлана Аксенова.

Исходя из этого, если брать процент от данных государственной статистики, то через 30 лет украинцев останется 33,5 млн чел. А если учитывать процент от расчетов Кабмина, то еще меньше – 29,8 млн чел.

При этом напомним, что в 1991 году украинцев было 52 миллиона.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Электронная перепись населения стартовала в Украине 1 декабря и проходила в несколько этапов.

По ее результатам, население Украины составляет 37 млн 289 тысяч человек. Из них 20,009 млн женщин и 17,28 млн мужчин.

Но по словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, общее количество населения в Украине, вместе с украинцами, которые проживают на временно оккупированных территориях, достигает 44 миллионов человек.

Украинцев шокировали результаты этой электронной переписи населения.

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