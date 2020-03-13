Главная Новости
13 марта • обновлено в 06:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Елена Кудренко
Елена Кудренко
Блогер Все статьи автора

Украинцев обманули, а потом вылезли на свет "сивохи"

2.9т

Если спросить рядового избирателя, не обремененного вовлеченностью в политику "а вы уполномочили ОПЗЖ ездить в Москву и представлять ваши интересы?" - то минимум там будет "я не знаю, им виднее". Потому что пожелания у большинства разные, и скорее всего они сходятся на личных интересах:

- чтобы дешевле было жить;

- чтобы отменили коронавирус;

- чтобы "посадили барыгу";

- чтобы денег платили больше.

Тот факт, что ни одно из этих пожеланий капитуляцией перед Москвой не исполняется (ну разве что вопрос по Порошенко может быстрее решиться, причем вне закона) - уже вопрос следующий. От того, что посадят Порошенко, жить лучше не станет, зато потянет за собой дополнительные репутационные потери для самой Украины, которой как-то жить в этом мире дальше. Но в том-то и дело - что полномочий вот так представлять всю Украину никто этим людям не давал.

Обман избирателей - он и есть обман. Вот потому и вылазят на свет "Сивохи" и "Ермаки", которые кем-то назначены, но которые упорно перегибают палку. Да, и вопрос по НАТО - тоже будет решать народ, который все-таки присутствует в Украине, в отличие от соседней, обнуленной, "сверхдержавы".

Вообще, это время удивительной наглости - хапуги рвут себе деньги, активы, полномочия, с позволения "верховного", причем в гораздо больших размерах, чем это было раньше. Сюда же позволю себе приписать переобувшихся с космической скоростью, в частности по моей Харьковской области. Тот случай, когда люди записывают себе в актив новую школу или мост, в период, когда работали в команде "барыги", забывая сказать, что и финансы, и политическую волю, и возможности они получили исключительно благодаря той самой команде, которую они сейчас предают.

Очень мерзко выглядит, я вам скажу.

Так вот, поток самозванцев и манипуляторов - он, может, и олицетворяет собой какую-то часть украинцев, но явно не тех украинцев, которые эту страну защищают, а значит и имеют право что-то здесь решать. Это звучало бы бравурно, если бы Украина была чем-то иным.

На практике, тот, кто дом содержит и защищает его - тот и хозяин.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
война Новости России
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
3
Смешно
9
Интересно
10
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . какая НАХ НАТО . . . если уволять Сытника - ЕС может отобрать безвиз
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дубовик Леон
Дубовик Леон
"вопрос по НАТО - тоже будет решать народ" ?????????????? . . . дитё . . . не вводите народ в заблуждение . . .от того что решения в НАТО принимаются не большниством а только единогласно - то вопрос вступления может решить правительство . . . другое дело - туда (пока) не примуть насквозь прокоррумпированную Неньку
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги