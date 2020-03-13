Если спросить рядового избирателя, не обремененного вовлеченностью в политику "а вы уполномочили ОПЗЖ ездить в Москву и представлять ваши интересы?" - то минимум там будет "я не знаю, им виднее". Потому что пожелания у большинства разные, и скорее всего они сходятся на личных интересах:

- чтобы дешевле было жить;

- чтобы отменили коронавирус;

- чтобы "посадили барыгу";

- чтобы денег платили больше.

Тот факт, что ни одно из этих пожеланий капитуляцией перед Москвой не исполняется (ну разве что вопрос по Порошенко может быстрее решиться, причем вне закона) - уже вопрос следующий. От того, что посадят Порошенко, жить лучше не станет, зато потянет за собой дополнительные репутационные потери для самой Украины, которой как-то жить в этом мире дальше. Но в том-то и дело - что полномочий вот так представлять всю Украину никто этим людям не давал.

Обман избирателей - он и есть обман. Вот потому и вылазят на свет "Сивохи" и "Ермаки", которые кем-то назначены, но которые упорно перегибают палку. Да, и вопрос по НАТО - тоже будет решать народ, который все-таки присутствует в Украине, в отличие от соседней, обнуленной, "сверхдержавы".

Вообще, это время удивительной наглости - хапуги рвут себе деньги, активы, полномочия, с позволения "верховного", причем в гораздо больших размерах, чем это было раньше. Сюда же позволю себе приписать переобувшихся с космической скоростью, в частности по моей Харьковской области. Тот случай, когда люди записывают себе в актив новую школу или мост, в период, когда работали в команде "барыги", забывая сказать, что и финансы, и политическую волю, и возможности они получили исключительно благодаря той самой команде, которую они сейчас предают.

Очень мерзко выглядит, я вам скажу.

Так вот, поток самозванцев и манипуляторов - он, может, и олицетворяет собой какую-то часть украинцев, но явно не тех украинцев, которые эту страну защищают, а значит и имеют право что-то здесь решать. Это звучало бы бравурно, если бы Украина была чем-то иным.

На практике, тот, кто дом содержит и защищает его - тот и хозяин.

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