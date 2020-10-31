Украинцев начнут штрафовать за нарушение карантина на месте: в Минздраве раскрыли детали

Украинцев собираются штрафовать за нарушение карантинных ограничений сразу на месте.

Как сообщил в эфире "112 Украина" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, соответствующий законопроект будет рассмотрен на следующей сессии Верховной Рады (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В повестке дня следующей сессии Верховной Рады Украины есть законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать сразу на месте нарушителя", – сказал он.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, что штрафы будут составлять от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 грн.

"Это та сумма штрафа, которая должна накладываться на людей, не соблюдающих правила ношения масок в соответствующих учреждениях и сооружениях", – отметил он.

По словам главы Минздрава, он понимает, что это непопулярная мера, но она очень важна для безопасности людей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Максим Степанов обратился к украинцам из групп риска из-за увеличения количества случаев коронавируса.

Виктор Ляшко назвал вероятность полного локдауну из-за эпидемии коронавируса в Украине исключительно запасным вариантом.