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24 апреля • обновлено в 01:45
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Украинцев начнут массово тестировать на антитела к COVID-19: в Минздраве назвали сроки

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В Украине в ближайшее время начнется массовое тестирование на антитела к коронавирусу COVID-19.

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Это позволит выяснить, сколько граждан уже выработали иммунитет, заявил в эфире программы "Право на владу" главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Украинцев начнут массово тестировать на антитела к COVID-19: в Минздраве назвали сроки

"Чтобы выяснить, сколько украинцев уже переболели коронавирусом и выработали к нему иммунитет, в Украине планируют провести массовую диагностику на наличие антител к коронавирусу методом иммуноферментного анализа", – сказал он.

Главный санитарный врач отметил, что сейчас ИФА-тесты проходят испытания.

По словам Ляшко, украинская лабораторная сеть готова проводить миллион тестов в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения не уверены в том, что наличие антител к COVID-19 говорит об иммунитете к этому вирусу. Поэтому они не могут рекомендовать странам применять массовое экспресс-тестирование для выявления якобы иммунных людей для ослабления карантина.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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