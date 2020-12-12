Украинцев могут начать наказывать за подделку тестов на COVID-19

Верховная Рада готовит законопроект, который предусматривает наказание за подделку тестов на коронавирус (COVID-19).

Как сообщил в программе "Свобода слова" Савика Шустера председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, документ будет зарегистрирован уже в ближайшее время (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, сейчас в украинском законодательстве не предусмотрено наказание за мошенничество с тестами.

"Мы будем исправлять этот пробел. Вряд ли мы успеем рассмотреть этот законопроект на этой сессионной неделе, но на следующей, я думаю, он будет иметь поддержку", – отметил нардеп.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, что в Украине начали активно продавать поддельные справки с отрицательным тестом на коронавирус. Стоимость обычно составляет от 500 до 1000 гривен, а свои услуги дельцы рекламируют в интернете.

В ноябре министра инфраструктуры Владислава Криклия и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского якобы не допустили на встречу с премьер-министром Республики Аскаром Маминым из-за фальшивых тестов на COVID-19.

В Центре общественного здоровья Минздрава заявили, что несколько стран пожаловались на подделку результатов ПЦР-тестов на коронавирус в Украине.