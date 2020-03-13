Украинцев, которые застряли на границе Словении, вернули в Италию

Украинцев, которых не пропустили через границу Словении при возвращении из Италии, вернули обратно. Ситуацию держит на контроле Министерство иностранных дел Украины.

Об этом в ходе брифинга 13 марта по итогам заседания СНБО заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинцы застряли на границе Словении и Италии ТСН

"МИД знает об украинцах, которые остановились на границе со Словенией из-за закрытия границ словенской стороной в Италии. Примерно 120 украинцев, которые возвращались на Родину, были остановлены. Сейчас идет рекомендация вернуться им к местам пребывания и предоставить все свои контакты диппредставительствам Украины в Италии. Далее МИД работает, мы будем делать все возможное, чтобы украинцы вернулись", – заверила пресс-секретарь Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, застрявшие украинцы рассказали, что словенские пограничники померили температуру у водителя и приняли решение не пропускать автобусы, призвав их возвращаться в Италию.

Однако большинство пассажиров не хочет возвращаться, поскольку срок их пребывания по биометрическим паспортам в странах ЕС истекает и они рискуют получить депортацию и запрет на въезд.

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