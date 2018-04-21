Как у сверхлюдей: в Украине нашли способ забыть о смертельном нарушении ПДД

Одним из ключевых пунктов правительственной программы безопасности дорожного движения должно стать ужесточения наказания для водителей за непристегнутый ремень безопасности.

Об этом заявил в эфире ObozTV член команды поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины Виктор Загреба.

По словам Загребы, программа Кабмина подразумевает снижение смертности в ДТП на 30% к 2020 году. Для достижения этой цели украинских водителей заставят пристегиваться.

"Если мы делаем билборд "Пристегнись!", "Сбереги жизнь!" - это хорошо, может на кого-то это и повлияет. Но если это соединяется с тем, что патрульная полиция массово поднимает штрафы..." – пояснил эксперт.

По словам Загребы, штрафы за ремень безопасности сейчас "просто смешные" - 51 гривня.

"Поднимаются штрафы, например, до 501 гривни, и полиция начинает массово останавливать и выписывать. Молдова через это прошла - разве они сверхлюди по сравнению с нами? Грузия через это прошла, Испания, Италия, Франция - там никто не пристегивался, как у нас", - заявил представитель Минифраструктуры.

Как отметил Загреба, Украина планирует "идти по проверенным практикам стран Европы".

"Общественные организации предлагали ввести штрафы примерно как стоимость одного бака бензина - 1000-1200 гривен. Задача штрафов - не наказать, а удержать от опасного поведения", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", Виктор Загреба также прокомментировал резонансную правительственную инициативу относительно возможной отмены желтого сигнала светофора.