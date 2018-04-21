Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Как у сверхлюдей: в Украине нашли способ забыть о смертельном нарушении ПДД

2.8тЧитать новость на украинском

Одним из ключевых пунктов правительственной программы безопасности дорожного движения должно стать ужесточения наказания для водителей за непристегнутый ремень безопасности.

Об этом заявил в эфире ObozTV член команды поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины Виктор Загреба.

По словам Загребы, программа Кабмина подразумевает снижение смертности в ДТП на 30% к 2020 году. Для достижения этой цели украинских водителей заставят пристегиваться.

"Если мы делаем билборд "Пристегнись!", "Сбереги жизнь!" - это хорошо, может на кого-то это и повлияет. Но если это соединяется с тем, что патрульная полиция массово поднимает штрафы..." – пояснил эксперт.

Новости
Новые правила парковки в Украине: что изменится

По словам Загребы, штрафы за ремень безопасности сейчас "просто смешные" - 51 гривня.

"Поднимаются штрафы, например, до 501 гривни, и полиция начинает массово останавливать и выписывать. Молдова через это прошла - разве они сверхлюди по сравнению с нами? Грузия через это прошла, Испания, Италия, Франция - там никто не пристегивался, как у нас", - заявил представитель Минифраструктуры.

Как отметил Загреба, Украина планирует "идти по проверенным практикам стран Европы".

"Общественные организации предлагали ввести штрафы примерно как стоимость одного бака бензина - 1000-1200 гривен. Задача штрафов - не наказать, а удержать от опасного поведения", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", Виктор Загреба также прокомментировал резонансную правительственную инициативу относительно возможной отмены желтого сигнала светофора.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на Обозревателе.

Темы
Прямая трансляцияПДДЭфиры Oboz TV
Персона
Виктор Загреба
Место
Украина
Объект
Министерство инфраструктуры
Поделиться в Facebook

Наши блоги