Украинцев хотят хоронить по-новому: появились подробности

Предложенное в Украине новым законопроектом биозахоронение - это та же кремация тела усопшего, но с двумя особенностями.

Об этом рассказала начальник отдела коммунального обслуживания Управления благоустройства территорий и коммунального развития Минрегиона Ольга Божко, пишет "КП в Украине".

"Прах помещают в капсулу из натурального материала, который быстро разлагается. Это может быть торфяная, целлюлозная или другая природная основа. Вместе с прахом закладывается семя растения. Урна помещается в землю и уже через несколько месяцев могут появиться первые ростки. Человек при жизни может завещать, каким деревом, кустом, многолетним цветком он хочет стать после смерти. Или родственники подберут растение, которые отражает сущность покойного", - объяснила она.

Отмечается, что о человеке, который воплотился в березе, яблоньке или кусте шиповника, будет напоминать только небольшая табличка у основания ствола.

Предполагается, что места выделят будут возле традиционных кладбищ или в зеленых зонах за городом.Заниматься погребениями станут фирмы, получившие лицензию на оказание ритуальных услуг. Предполагается, что биопохороны будут дешевле традиционных.

Священники против такой идеи. "Традиционные похороны тоже экологичный обряд – на могилах издавна сажали цветы, деревья, ставили деревянные кресты. Когда приходило время, они падали и истлевали в земле. Это сейчас люди придумали заливать могилы бетоном, нести пластиковые цветы. Нужно избавиться от этого и вернуться к традициям предков", - говорит протоирей Петр Ландвитович (КП).

Как сообщал "Обозреватель", на сайте Верховной Рады появился законопроект, который предлагает создать в Украине почву для начала биозахоронения умерших родственников.