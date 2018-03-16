Украинцев через несколько недель начнут забирать в армию: что грозит уклонистам

С апреля по май 2018-го в Украине пройдет весенняя призывная кампания на срочную службу в армию. Количество призывников может колебаться в пределах 12-15 тыс. человек. При этом злостным уклонистам грозит уголовный срок.

За вторую неявку в военкомат грозит штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть до 255 гривен, поясняет "Обозревателю" адвокат Дина Дрыжакова. Но есть "уважительные" причины, например, проигнорировать "приглашение" военкома можно, если заболел, умер родственник, произошло стихийное бедствие.

"Согласно Кодексу об административных нарушениях, первый раз за неявку полагается штраф до 7 минимумов, это 126 гривен", - рассказывает юрист. Если же уже получил повестку и расписался, но при этом все равно не пришел в военкомат, или отказался от службы, уклониста ждет более суровое наказание.

"Призывник, который злостно уклоняется, может быть осужден до трех лет лишения свободы. Но чаще всего речь идет об условном сроке. Если можно доказать, что не было намерения нарушать закон и уклоняться, то суд может вынести и оправдательный приговор", - рассказывает Дина Дрыжакова.

Напомним, каждому призывнику полагается материальная компенсация в размере минимальной зарплаты (на данный момент 3723 гривни). Отправлять в зону военных действий на Донбасс срочников не будут.

Призыв коснется украинцев в возрасте от 20 до 27 лет (если есть 18-19 лет, в армию можно пойти добровольно), которые прошли медицинскую комиссию и не имеют законной причины на отсрочку или освобождение от воинской службы.

Ранее "Обозреватель" писал о том, что в Украине планируют пересмотреть призывной возраст.