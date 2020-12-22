Украинцам не будут запрещать путешествия в Британию, несмотря на мутант COVID-19 – Ляшко

Украина не собирается пока запрещать гражданам поездки в Великобританию, в столице которой Лондоне и некоторых других регионах введен локдаун из-за распространения нового штамма COVID-19.

Об этом на брифинге 22 декабря заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Но мы рекомендуем по возможности воздержаться от необязательных поездок в Британию, а также из нее на территорию Украины", – отметил он.

Кроме этого, предостерегают украинцев от таких же путешествий в Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этой мутации коронавируса. То же касается поездок в любые страны, находящихся в "красной" зоне.

Ограничения для путешествующих в Британию:

иметь полис медицинского страхования, который покрывает лечение в случае инфицирования коронавирусом (это обязательное условие для людей, которые не являются гражданами Украины);

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы;

при отсутствии теста должно быть определено место прохождения 14-дневной самоизоляции с установлением приложения "Вдома".

По словам Ляшко, эти рекомендации могут измениться мгновенно в случае появления любой информации, которая будет влиять на эпидситуацию с COVID-19.

"Мы целенаправленно будем усиливать тестирование, чтобы убедиться, циркулирует ли новый мутировавший коронавирус в Украине", – подчеркнул он.

Также главный санврач добавил: несмотря на мутацию коронавируса, пути его передачи остаются одинаковыми. Поэтому украинцы должны в любом случае следовать рекомендациям: ношение маски, социальная дистанция и частое мытье рук.

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