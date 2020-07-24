Украинцам упростили процедуру голосования на выборах: что решила ЦИК

Кирилл Лютый Общество 23:27, 24.07.2020 Обновлено: 23:49, 24.07.2020

Центральная избирательная комиссия приняла решение об упрощении процедуры изменения избирательного адреса.

Как сказано на сайте ЦИК, на заседании 24 июля решили исключить требование относительно документального подтверждения места проживания избирателя.

"В заявлении необходимо лишь указать адрес жилья, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом", - пояснили в ЦИК.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. За соответствующий проект постановления проголосовали 326 народных депутатов.

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