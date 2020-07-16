Украинцам разрешили въезд на еще один популярный курорт: без обсервации и тестов на COVID-19

Болгария с 16 июля разрешила въезд гражданам Украины без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус. Теперь украинцы могут провести отдых на еще одном популярном курорте.

Об этом говорится в приказе министра здравоохранения Болгарии Кирилла Ананьева, опубликованном на сайте Министерства здравоохранения. В то же время, в стране до 31 июля продлили действие чрезвычайной эпидемической ситуации.

"С 16 июля, все лица, прибывающие из следующих третьих стран, могут въехать в Болгарию без 14-дневного карантина и без теста ПЦР", – говорится в сообщении.

Речь идет о таких странах, как Исландия, Королевство Норвегия, Швейцария, Княжество Лихтенштейн, Республика Сан-Марино, Княжество Андорра, Княжество Монако и Государство Ватикан, Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Республика Корея, Таиланд, Тунис, Восточная Республика Уругвай и Украина.

Ранее OBOZREVATEL обнародовал список стран, где могут провести отпуск украинцы во время пандемии коронавируса.