Украинцам раскрыли тайный "девиз" ВСУ на войне

Украинская журналистка Дарья Бура рассказала о "девизе" ВСУ, по которому можно узнать каждого, кто прошел российско-украинскую войну.

Речь идет о фразе "Жизнь мятежна", которую постоянно употребляют защитники на фронте, отметила она в заметке на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Девушка призвала каждого гражданина жить по этому правилу, не забывая о самых важных вещах, которые должен успеть сделать каждый человек.

"Жизнь мятежна", – так часто говорят военные. Они знают это точно. Как-то по этой фразе я даже "своих" вычислила. Пришла снимать квартиру и, объясняя что к чему, владелец сказал: "Жизнь мятежна". А я просто спросила: "Вы что, десантник?" – раньше от десантников основном это слышала. А он ответил: "Нет, но рядом". А в комнате на полочке увидела его награды. Военный. Свой", – вспоминает Бура.

"Жизнь мятежна, потому что ежеминутно в ней что-то меняется и никогда не повторится. Кто-то покидает этот мир, кто-то в него приходит. И с этим ничего не поделаешь. Такова она – жизнь. Иногда бьет очень больно – не можешь смириться, не можешь поверить, не можешь принять. Но проживаешь это все, потому что так надо, так случается", – добавила она.

Встреча воина ВСУ с близкими после войны Facebook "Повернись живим"

Мятежность жизни, отмечает автор заметки, доказывает и то, что каждый человек имеет свое время, и никто не может узнать о нем заранее. Поэтому каждому стоит пытаться сделать свою жизнь лучше, чтобы никого не обидеть. Ведь впереди – неизвестность и в любой момент может стать поздно.

"Есть же элементарные вещи, такие простые-простые. Позвоните родным. Сделайте так, чтобы кто-то улыбнулся. Скажите, что вы любите тому, кому хотите. Измените то, от чего вам некомфортно. Не жалейте о том, что было, но исправьте то, что не дает покоя. Совершенствуйтесь в собственной чувственности. Не предавайте своих принципов и убеждений. Боритесь за важное. И, конечно, поддерживайте тех, кто вас защищает", – призвала журналистка сознательных украинцев.

"Не стоит считать это лирикой, чаще всего мы начинаем понимать такие вещи, когда уже поздно. Не ждите нужного момента. Просто сейчас наберите номер того, кому давно собирались позвонить. И об армии не забудьте! Ведь мы живы благодаря военным и можем в этой мятежной жизни что-то изменить здесь", – убеждена она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Буря поделилась трогательной историей своего знакомства с Героем боев за Иловайск, которого она так и не успела отблагодарить за истории об ожесточенных днях российско-украинской войны. Мужчина погиб на фронте уже после ожесточенного 2014 года.